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Литовские власти рассматривают вопрос высылки из страны российских дипломатов в целях «ликвидации разведывательной сети», заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в Брюсселе.

«Способы могут быть разные, в том числе и высылка из Литвы отдельных лиц, особенно сотрудников разведки, идентифицированных нами», — приводит её слова Delfi​​​.

По словам Грибаускайте, «ликвидация разведывательной сети во всех европейских странах, ликвидация российской разведывательной сети является общей задачей», а решение о высылке «будет принято в ближайшее время».

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что власти Великобритании пытаются убедить европейских союзников последовать примеру королевства и выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.