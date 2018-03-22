Литва рассматривает вопрос высылки российских дипломатов (3)
Литовские власти рассматривают вопрос высылки из страны российских дипломатов в целях «ликвидации разведывательной сети», заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в Брюсселе.
«Способы могут быть разные, в том числе и высылка из Литвы отдельных лиц, особенно сотрудников разведки, идентифицированных нами», — приводит её слова Delfi.
По словам Грибаускайте, «ликвидация разведывательной сети во всех европейских странах, ликвидация российской разведывательной сети является общей задачей», а решение о высылке «будет принято в ближайшее время».
Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что власти Великобритании пытаются убедить европейских союзников последовать примеру королевства и выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
А на ней их не видно.
Блин, что ж с ними такое делают, - просто любопытство разбирает.