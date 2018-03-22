Литва рассматривает вопрос высылки российских дипломатов (3)

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В мире | 22 марта 2018 года, 17:25

Литовские власти рассматривают вопрос высылки из страны российских дипломатов в целях «ликвидации разведывательной сети», заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в Брюсселе.

«Способы могут быть разные, в том числе и высылка из Литвы отдельных лиц, особенно сотрудников разведки, идентифицированных нами», — приводит её слова Delfi​​​.

По словам Грибаускайте, «ликвидация разведывательной сети во всех европейских странах, ликвидация российской разведывательной сети является общей задачей», а решение о высылке «будет принято в ближайшее время».

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что власти Великобритании пытаются убедить европейских союзников последовать примеру королевства и выслать российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Источник: Russia Today
Комментарии 3
Патриот 5 минут назад
Да нахер газ всей Фашистской Гейропе перекрыть на год, уже через пару месяцев начнут пятки лизать России! Сколько можно терпеть этих уродов?!
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Светлана4 минуты назад
Я бы так вредить своей стране стала бы только со следами пыток на всем теле.
А на ней их не видно.
Блин, что ж с ними такое делают, - просто любопытство разбирает.
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Dimitrij Saakjan3 минуты назад
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