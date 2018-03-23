В Великобритании установили вещество, которым был отравлен Скрипаль (40)

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В мире | 23 марта 2018 года, 07:35

Эксперты военной лаборатории в Портон-Даун установили, что вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, использовалось «как часть группы «Новичок». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя канцелярии премьера Британии Терезы Мэй.

22 марта Мэй в Брюсселе встретилась с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануелем Макроном.

«Премьер представила им детальный доклад о расследовании факта применения на улицах Солсбери боевого нервно-паралитического вещества производившегося в России типа. Она заявила о положительной идентификации ведущими учеными в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося как часть группы «Новичок», — цитирует агентство заявление канцелярии.

По словам Мэй, Британия уверена в том, что Россия ранее производила это вещество.

Источник: Газета.ru
Комментарии 40
Источник3 часа назад
Ну смешно же ведь... Сами отравили, а теперь, что-то усановили. Нет никакого сомнения в том, что отравили Скрипаля сами бриты.
4
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3 часа назад
Прикольно,экспертам организации по борьбе с химоружием требуется 3 недели,а англичане уложились в 1,5!
2
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Valentine Belyaev3 часа назад
чем отравили, то и установили....)))
1
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