В мире |

Эксперты военной лаборатории в Портон-Даун установили, что вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, использовалось «как часть группы «Новичок». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление официального представителя канцелярии премьера Британии Терезы Мэй.

22 марта Мэй в Брюсселе встретилась с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануелем Макроном.

«Премьер представила им детальный доклад о расследовании факта применения на улицах Солсбери боевого нервно-паралитического вещества производившегося в России типа. Она заявила о положительной идентификации ведущими учеными в Портон-Даун химического вещества, использовавшегося как часть группы «Новичок», — цитирует агентство заявление канцелярии.

По словам Мэй, Британия уверена в том, что Россия ранее производила это вещество.