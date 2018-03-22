Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на отказ ОБСЕ (БДИПЧ) комментировать задержание депутата Верховной рады Надежды Савченко. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«А ЕС? ПАСЕ? СПЧ? Видимо, еще и следить не начали. Главное, чтобы когда они перестанут «следить» за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИДом России и не прислали нам ноту протеста», — написала Захарова.

Также она напомнила про хэштег #freesavchenko.

«Напоминаю нашим западным коллегам их же хэштег — #freesavchenko. Думаете, не пригодится?» — отметила Захарова.

22 марта Савченко задержали в Раде. Как заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, у следствия есть доказательства, что Савченко планировала теракт в здании парламента.

В 2014 году Савченко в России было предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве российских журналистов. 25 мая 2016 года она была помилована указом президента России.