Захарова припомнила Западу хэштег #freesavchenko (3)
«А ЕС? ПАСЕ? СПЧ? Видимо, еще и следить не начали. Главное, чтобы когда они перестанут «следить» за ситуацией и осознают, что их кумир задержана, они не перепутали МИД Украины с МИДом России и не прислали нам ноту протеста», — написала Захарова.
Также она напомнила про хэштег #freesavchenko.
«Напоминаю нашим западным коллегам их же хэштег — #freesavchenko. Думаете, не пригодится?» — отметила Захарова.
22 марта Савченко задержали в Раде. Как заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, у следствия есть доказательства, что Савченко планировала теракт в здании парламента.
В 2014 году Савченко в России было предъявлено обвинение в пособничестве в убийстве российских журналистов. 25 мая 2016 года она была помилована указом президента России.
Источник: Газета.ru
Так их недоумков Мария,мордой да в гoвнo!!!
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Еще и на самой Украине сможет случиться заваруха из-за нее.
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Свободу Юрию Деточкину!!!
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