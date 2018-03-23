Президент Эстонии выступит с речью на русском языке (23)
В мире | 23 марта 2018 года, 09:21
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд попытается стать ближе к русскоязычному населению страны, пишет Sputnik Эстония.
Лидер страны планирует выступить с речью на конференции TEDxLasnamäe "Коллективный разум" в Таллине. Она расскажет, что определяет жизненный путь и от чего зависит успех человека в современном обществе.
Мероприятие пройдет полностью на русском языке с эстонскими субтитрами. Речь президента можно будет услышать в прямом эфире на сайте конференции.
Ранее Кальюлайд заявляла, что русские и эстонцы являются одной общиной, и призывала сосредотачиваться на том, что объединяет два народа, а не на их различиях. Президент также выражала намерение общаться с русскоязычными жителями страны на их родном языке.
Источник: РИА Новости
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