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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд попытается стать ближе к русскоязычному населению страны, пишет Sputnik Эстония.

Лидер страны планирует выступить с речью на конференции TEDxLasnamäe "Коллективный разум" в Таллине. Она расскажет, что определяет жизненный путь и от чего зависит успех человека в современном обществе.

Мероприятие пройдет полностью на русском языке с эстонскими субтитрами. Речь президента можно будет услышать в прямом эфире на сайте конференции.

Ранее Кальюлайд заявляла, что русские и эстонцы являются одной общиной, и призывала сосредотачиваться на том, что объединяет два народа, а не на их различиях. Президент также выражала намерение общаться с русскоязычными жителями страны на их родном языке.