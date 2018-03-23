Президент Эстонии выступит с речью на русском языке (23)

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В мире | 23 марта 2018 года, 09:21

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд попытается стать ближе к русскоязычному населению страны, пишет Sputnik Эстония.

Лидер страны планирует выступить с речью на конференции TEDxLasnamäe "Коллективный разум" в Таллине. Она расскажет, что определяет жизненный путь и от чего зависит успех человека в современном обществе.

Мероприятие пройдет полностью на русском языке с эстонскими субтитрами. Речь президента можно будет услышать в прямом эфире на сайте конференции.

Ранее Кальюлайд заявляла, что русские и эстонцы являются одной общиной, и призывала сосредотачиваться на том, что объединяет два народа, а не на их различиях. Президент также выражала намерение общаться с русскоязычными жителями страны на их родном языке.

Источник: РИА Новости
Комментарии 23
Светлана1 час назад
Боже мой, какие-то 300 км....а там люди ! Там разум.
А у нас дикари в набедренных повязках, потрясающие каменными топорами!
4
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Вопрос к залу1 час назад
А это что за тряпка рядом с ней?
3
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off1 час назад
Эта женщина не перестает меня удивлять. Причем, приятно удивлять. Посмотрите, две женщины, два президента в Литве и Эстонии. А какая разница. У литовцев оголтелая, дикая проамериканка и разумная приятная женщина в Эстонии. Завидую
3
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