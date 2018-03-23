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Глава отдела расследований Всемирного антидопингового агентства (WADA) Гюнтер Юнгер рассказал об обнаружении более чем 60-ти случаев нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами. Слова чиновника приводит ТАСС.

"Проблема будет в юридической оценке, потому что был нарушен порядок передачи и хранения. У нас нет оригинальных допинг-проб, только информация о них. Тем не менее, мы классифицировали полученную информацию от "очень слабой" до "очень надежной". Мы отправили ее в международные федерации, и теперь дело за ними, возможно, они смогут дополнить ее собственными расследованиями. Все дела, порядка 60 случаев, отправлены в федерации. Мы будем следить за каждым", — цитирует Юнгер Inside the games.

Он отметил, что в случает отказа международными спортивными федерациями рассматривать потенциальные допинговые случаи россиян, организация может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS)

"Сейчас сложно сказать, в каких делах достаточно доказательств. Я вижу юридические сложности, потому что они могут сказать, что информация из лаборатории не является оригинальной или что-то еще. Тем не менее, отправленных данных в некоторых случаях достаточно, чтобы некоторые дела были достаточно вескими", — добавил Юнгер.

Ранее сообщалось, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) договорилось о совместной работе с отделом расследований WADA.

Фото из Flickr