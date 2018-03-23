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Еще одна женщина заявила, что имела длительные романтические отношения с Дональдом Трампом в то время, как он уже был женат, но до того, как стал президентом США. Бывшая модель Playboy Карен Макдугал рассказала, что познакомилась с миллиардером в 2006 году в Лос-Анджелесе, после чего у них завязался роман. Это произошло вскоре после того, как супруга Трампа Мелания родила их общего сына Баррона.

Макдугал утверждает, что их первая интимная связь с Трампом случилась в его номере в отеле Beverly Hills. После этого он якобы предложил ей деньги, но она отказалась. Впоследствии они с Трампом были близки "десятки раз". "Мы виделись друг с другом по пять раз в месяц и чаще", - заявила она. При этом, по словам модели, ни она, ни Трамп не пользовались никакими средствами контрацепции.

Макдугал утверждает, что была влюблена в Трампа, который покорил ее своей харизмой. По ее словам, бизнесмен тоже не раз говорил ей о любви. "Все время. Он всегда говорил, что любит меня", - заявила она в интервью телеканалу CNN. При этом он якобы сравнивал Макдугал со своей дочерью, говоря, что она такая же красивая, как Иванка. Роман с миллиардером продолжался 10 месяцев, после этого, по словам Макдугал, они расстались. В феврале 2018 года журнал New Yorker написал, что таблоид National Enquirer, дружественный Трампу, заплатил модели 150 тыс. долларов за молчание. Сам Трамп отрицает, что когда-либо был близок с Макдугал.

На этой неделе модель подала иск в суд Калифорнии на компанию American Media Inc, которой принадлежит The National Enquirer. Она требует признать недействительным обязательство о неразглашении, которое она дала в обмен на денежную компенсацию.

6 марта аналогичный иск подала порноактриса Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниелс. Она утверждает, что у нее была связь с Трампом в 2006-м и 2007 годах. 10 лет спустя - перед президентскими выборами 2016 года - бывшие любовники якобы заключили сделку: адвокат Трампа Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тыс. долларов в обмен на подписание соглашения о неразглашении информации о ее отношениях с миллиардером, принявшим участие в борьбе за президентский пост.

Примечательно, что, по словам Макдугал, она не знала о похождениях Трампа в то время, как у них был роман. "Я не знала, что он был близок с другими женщинами. Я думала, что я единственная", - заявила она CNN.

Модель также сказала, что хотела бы извиниться перед Меланией Трамп за связь с ее мужем. "Я бы не хотела, чтобы подобное произошло со мной", - пояснила она.

Карен Макдугал - 46-летняя актриса и бывшая модель журнала для мужчин Playboy. Она дважды - в 1997-м и 1998 годах - становилась Playmate издания, когда ее фотография размещалась на центральном развороте выпуска.

Фото из Flickr