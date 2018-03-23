В супермаркете во Франции захватили заложников (2)
В мире | 23 марта 2018 года, 13:14
В супермаркете на юге Франции неизвестный мужчина захватил заложников, пишет Le Monde со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в департаменте Од, в 10 километрах от города Каркасон.
В то же самое время поступила информация о захвате заложников в городке Треб, расположенном в том же округе.
По сообщению представителей служб безопасности, ЧП с захватом заложников произошло около 11.15 утра в супермаркете Super U, были слышны выстрелы.
Захвативший заложников якобы сообщил о своей причастности к экстремистской группировке "Исламское государство", уточняет Рейтер.
На место обоих происшествий выехали сотрудники полиции. Район проведения операции оцеплен. Об этом заявил министр внутренних дел Франции.
Фото из Flickr
началось в деревне утро!
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А нам какое дело . У нас ситуация еще сложней . У нас страдает вся страна с народом .
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