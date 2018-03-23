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В супермаркете на юге Франции неизвестный мужчина захватил заложников, пишет Le Monde со ссылкой на полицию.

Инцидент произошел в департаменте Од, в 10 километрах от города Каркасон.

В то же самое время поступила информация о захвате заложников в городке Треб, расположенном в том же округе.

По сообщению представителей служб безопасности, ЧП с захватом заложников произошло около 11.15 утра в супермаркете Super U, были слышны выстрелы.

Захвативший заложников якобы сообщил о своей причастности к экстремистской группировке "Исламское государство", уточняет Рейтер.

На место обоих происшествий выехали сотрудники полиции. Район проведения операции оцеплен. Об этом заявил министр внутренних дел Франции.

Фото из Flickr