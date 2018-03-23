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Администрация портала YouTube запретила размещать в своей сети видео, демонстрирующее, как производить или модифицировать огнестрельное оружие.

До этого компания запретила видео о продаже оружия или амуниции.

Многие энтузиасты-любители стрелкового оружия обнаружили, что их видеозаписи исчезли с сайта YouTube, а каналы некоторых из них были заблокированы.

Популярные видеоблогеры заявляют, что это нарушение прав американских граждан. Некоторые из них говорят, что отныне будут выставлять свои видеоролики на порнографическом сайте PornHub.

YouTube теперь запрещает видео, которые:

демонстрируют, как сделать огнестрельное оружие, амуницию, магазины увеличенной емкости или глушители в домашних условиях;

нацелены на продажу огнестрельного оружия или орудийных принадлежностей, в том числе и магазинов увеличенной емкости, а также инструментов, которые позволяют сделать оружие автоматическим;

объясняют, как сделать оружие автоматическим или полуавтоматическим;

демонстрируют, как установить на оружие подобные комплектующие или другие модификации.

Это решение YouTube вызвало гневную реакцию среди многих создателей подобных видеороликов, которые считают это своим хобби.

Карл Касарда и Иэн Макколлум, которым принадлежит сайт InRangeTV, посвященный огнестрельному оружию, говорят, что теперь стали выставлять свои видео в "Фейсбуке" и на порносайте PornHub.

"Мы не преследуем цель заработать деньги на PornHub... нам лишь нужна тихая гавань для нашего контента для нашей аудитории", - говорится в их заявлении.

Представители компании-производителя огнестрельного оружия Spike's Tactical заявили, что решение YouTube отражает попытки "понемногу урезать наши свободы и ограничить наши права".

Создатель видеоклипов об огнестрельном оружии Йорг Справе говорит, что он понимает, зачем YouTube потребовалось более внятно объяснить правила пользования своей сетью.