Из французского супермаркета освободили всех заложников (2)

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В мире | 23 марта 2018 года, 14:11

Все люди, которые были взяты в заложники неизвестным мужчиной в супермаркете во Франции, отпущены. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на мэра коммуны Треба Эрика Менасси.

В супермаркете остались нападавший и сотрудник полиции. BFMTV сообщает со ссылкой на полицию, что в результате могли погибнуть от одного до двух человек.

Ранее неизвестный мужчина выстрелил в полицейского из машины. После этого он зашел в супермаркет и открыл стрельбу по посетителям. По информации Reuters, он взял в заложники восемь человек.

Нападавший заявил, что является боевиком запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», передает BFMTV.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп назвал ситуацию «серьезной». По его словам, все полученные данные свидетельствуют о том, что это теракт.

Фото из Flickr

Источник: tvrain
Комментарии 2
а1 час назад
"является боевиком запрещенной в России"

а в остальном мире она разрешена?
всё-таки это детище пиндосов
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e171 час назад
нет, это новость из российского источника. сми в россии обязаны делать такие оговорки.
всё-таки ты болван.
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