В мире |

Около 150 короткоплавниковых гринд - морских млекопитающих семейства дельфиновых - выброшены на берег в Австралии. Идет масштабная спасательная операция.

Животных заметили с рыбацкой лодки на участке пляжа примерно в 300 км от Перта рано утром в пятницу.

Около половины дельфинов на момент обнаружения были уже мертвы, говорят чиновники из администрации штата Западная Австралия.

Власти штата проводят операцию по спасению остальных животных, которые остаются на пляже.

"Удастся ли нам вернуть этих животных в море, зависит от того, сколько у них будет сил, а также от погоды - ветра и, возможно, дождя", - говорит сотрудник австралийского экологического ведомства Джереми Чик.

REAL WORLD TRAGEDY: 125 pilot whales beach & die in Australia. FICTIONAL WORLD TRAGEDY: hundreds of dolphins beach & die in Texas & Virginia. WENDALL'S LULLABY takes readers on an epic journey to solve a mystery that blends politics, black ops & science. https://t.co/xYYbVN4S1E