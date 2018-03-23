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Если латвийские власти примут решение о высылке российских дипломатов, Москва предпримет ответные шаги, которые будут более жесткими, пишет Mk.ru. Об этом заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"В ответ будут выдворены сотрудники латвийского посольства, не исключено, что и больше, чем будет выдворено наших", - заявил сенатор.

По его словам, несимметричность оправдывается тем, что решение Риги будет являться "абсолютной несправедливостью", так как Россия не виновна в деле Скрипаля, "а Латвия вообще здесь сбоку припека".

Напомним, как ранее сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, Латвия примет решение о выдворении из страны сотрудников российских спецслужб, действующих под дипломатическим прикрытием.

Фото: Сейм ЛР