Жители греческого острова Крит страдают от зародившейся в Африке пыльной бури, представляющей существенную угрозу здоровью. Власти Греции выпустили предупреждение для людей, страдающих респираторными заболеваниями.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, пыльная буря накрыла греческий остров Крит, окрасив небо над ним в оранжево-красный цвет. Видимость затруднена. У многих местных жителей и туристов из-за удушливой атмосферы начались проблемы с дыханием. Пешеходы на улице закрывают лицо платками, масками и респираторами. Закрыты школы и многие учреждения.

Как объяснили специалисты, причиной пыльной бури, окрасившей небо и пейзажи Крита в столь необычный цвет, стало чрезвычайно высокое атмосферное давление. С побережья Северной Африки двинулись теплые воздушные массы, которые принесли с собой пыль.

Пользователи соцсетей выкладывают в Интернет кадры пыльной бури, сравнивая их с марсианскими пейзажами.

There is no filter on this photo.

This was taken today in #Crete, #Greece, a sand storm seems to occur every year, southern winds bring dust/sand from the Sahara to create this orange haze. Along with hot winds, its one of the craziest things you'll ever see. pic.twitter.com/7zm9vEVWVc