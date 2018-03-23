Все российское супероружие показали на видео (1)
В мире | 23 марта 2018 года, 15:49
Канал RT опубликовал ролик о новейшем российском оружии, представленном президентом страны Владимиром Путиным 1 марта в ходе послания Федеральному собранию.
В короткой анимации рассказывается о заявленных главой государства возможностях «Кинжала», «Сармата» и «Авангарда», а также получивших названия подводном беспилотнике «Посейдон», боевом лазерном комплексе «Пересвет» и крылатой ракете с ядерной энергоустановкой «Буревестник».
Источник: РИА Новости
Трепещите подпиндосники!!!!
1
Ответить