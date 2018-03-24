В мире |

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, запрещающий службу в армии трансгендерам, следует из распространенного Белым домом документа.

Президент принял это решение на основании рекомендации министра обороны и военных экспертов. Согласно меморандуму, служба в армии не разрешается людям, страдающим "гендерной дисфорией", которым требуется медицинская помощь, в том числе операции и медикаменты.

Решение мотивировано тем, что это "представляет существенный риск для эффективности военных". При этом, согласно тексту меморандума, "при определенных обстоятельствах, могут быть сделаны исключения".

По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров.

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com