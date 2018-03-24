Трамп запретил трансгендерам служить в американской армии (2)
В мире | 24 марта 2018 года, 13:39
Президент США Дональд Трамп подписал меморандум, запрещающий службу в армии трансгендерам, следует из распространенного Белым домом документа.
Президент принял это решение на основании рекомендации министра обороны и военных экспертов. Согласно меморандуму, служба в армии не разрешается людям, страдающим "гендерной дисфорией", которым требуется медицинская помощь, в том числе операции и медикаменты.
Решение мотивировано тем, что это "представляет существенный риск для эффективности военных". При этом, согласно тексту меморандума, "при определенных обстоятельствах, могут быть сделаны исключения".
По разным оценкам, в армии США служат от 1,3 тысячи до 6 тысяч трансгендеров.
Источник: ria.ru
Фото: pixabay.com
Жалко! Чем больше ивращенцев в армии у Пиндосов, тем лучше армии России!Больше гомосеков хороших и разных в НАТО!
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Уверенная победа Трампа, победил пару тысяч граждан США. Пора приматьмя за следующую группу населения Америки.
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