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Американский сервис микроблогов Tumblr удалил 84 аккаунта, которые, по их утверждению, связаны с Россией и "вмешательством в американские президентские выборы" в 2016 году.

"Прошлой осенью мы обнаружили 84 аккаунта, связанные с российским правительством через "Агентство интернет-исследований"… Мы проинформировали правоохранительные органы, заблокировали все аккаунты и удалили оригинальные посты", — говорится в сообщении.

Отмечается, что компания предоставила минюсту страны информацию, которая, в том числе, привела к идентификации личностей 13 российских граждан, против которых в США выдвинуты обвинения по вмешательству в выборы. Представители сервиса отметили, что намерены информировать пользователей, которые размещали или отмечали контент удаленных микроблогов.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также велось в обеих палатах конгресса США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

Источник: ria.ru

Фото: pixabay.com