Кличко задумался об участии в выборах президента Украины (13)

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В мире | 24 марта 2018 года, 11:28

Мэр Киева Виталий Кличко не исключил участие в президентских выборах на Украине в 2019 году, сообщает информагентстов "Укринформ".

Однако градоначальник отметил, что сначала ему необходимо выполнить обещания, данные им жителям Киева.

"Я думаю об участии на выборах. Но я бы хотел довести до конца все, что обещал",- сказал мэр Киева.

По словам Кличко, он не хочет разочаровывать киевлян и ставить свои политические амбиции выше интересов жителей города.

"У меня в жизни есть принцип: я должен держать слово и выполнять его до конца", — добавил градоначальник.

Плановые выборы президента Украины должны пройти в 2019 году.

Источник: ria.ru

Комментарии 13
Саня2 часа назад
"Кличко задумался"
Хороший юмор.
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Aleksej Sannikov1 час назад
Если задумался,то это надолго..
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И все это2 часа назад
С отбитой башкой??? Начало развала- 2014 год, ну а продолжение следует.
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