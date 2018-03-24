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За два года в мире на 55% выросло число людей, испытывающих острый дефицит продуктов питания. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли на заседании Совбеза.

Бисли сообщил, что если в 2015 году в мире насчитывалось около 80 миллионов голодающих, то в 2017 году эта цифра приблизилась к отметке в 124 миллиона человек.

Также было отмечено, что виной столь резкому увеличению являются "рукотворные" кризисы и стихийные бедствия. В их число входят конфликт в Сирии и проблемы с опустыниванием в Африке.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы обратился с призывом ко всем странам — членам ООН ответить на существующие угрозы в сфере безопасности и прекратить войны.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com