В ООН подсчитали всех голодающих на планете (5)

фото

В мире | 24 марта 2018 года, 12:26

За два года в мире на 55% выросло число людей, испытывающих острый дефицит продуктов питания. Об этом заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бисли на заседании Совбеза.

Бисли сообщил, что если в 2015 году в мире насчитывалось около 80 миллионов голодающих, то в 2017 году эта цифра приблизилась к отметке в 124 миллиона человек.

Также было отмечено, что виной столь резкому увеличению являются "рукотворные" кризисы и стихийные бедствия. В их число входят конфликт в Сирии и проблемы с опустыниванием в Африке.

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы обратился с призывом ко всем странам — членам ООН ответить на существующие угрозы в сфере безопасности и прекратить войны.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
Фант56 минут назад
Ну наконец то понял что Крым Российский навсегда! Ещё пойми что голод приносят страны которые входят в НАТО, не на вооружение деньги тратить надо.
2
Ответить
Махир Джалилов43 минуты назад
Количество миллионеров и миллиардеров тоже пропорционально увеличилось !
Ответить
Саня1 час назад
Зато Крым-российский.
5
Ответить