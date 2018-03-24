В мире |

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в британском Солсбери, просил у Владимира Путина разрешения вернуться на родину. Об этом сообщает BBC со ссылкой на бывшего одноклассника Скрипаля Владимира Тимошкова.

"Он написал Владимиру Путину о том, чтобы до конца его помиловать и разрешить приехать в Россию", — сказал Тимошков.

По словам Тимошкова, Скрипаль хотел увидеть свою мать, братьев и других родственников, которые жили в России.

Тимошков заявил, что Скрипаль "жалел" о своей роли в качестве двойного агента.

"Жизнь у него пошла наперекосяк", — сказал Тимошков.

What You Are NOT being Told About Russian Spy Sergei Scripal: https://t.co/CJHE0qZIRj pic.twitter.com/hVcB1LMV0O — 4bitNEWS (@4bitNEWS) 9 марта 2018 г.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает эту информацию.

"Нет, это не так", — кратко заявил он РИА "Новости".

Напомним, Сергей Скрипаль был полковником ГРУ, ушел в отставку в 1999 году и работал в управлении делами МИД России. 2004 году его задержали по подозрению в шпионаже на британскую разведку. В 2010 году был помилован и выдан американской стороне в рамках "обмена шпионами".

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в без сознания в британском городе Солсбери. Лондон сообщил, что шпиона отравили веществом типа "Новичок", разрабатываемым в России. Москва свою причастность к отравлению отрицает.

Источник: tass.ru