СМИ: Скрипаль просил у Путина разрешения вернуться в Россию (22)

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В мире | 24 марта 2018 года, 10:56

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в британском Солсбери, просил у Владимира Путина разрешения вернуться на родину. Об этом сообщает BBC со ссылкой на бывшего одноклассника Скрипаля Владимира Тимошкова.

"Он написал Владимиру Путину о том, чтобы до конца его помиловать и разрешить приехать в Россию", — сказал Тимошков.

По словам Тимошкова, Скрипаль хотел увидеть свою мать, братьев и других родственников, которые жили в России.

Тимошков заявил, что Скрипаль "жалел" о своей роли в качестве двойного агента.

"Жизнь у него пошла наперекосяк", — сказал Тимошков.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицает эту информацию.

"Нет, это не так", — кратко заявил он РИА "Новости".

Напомним, Сергей Скрипаль был полковником ГРУ, ушел в отставку в 1999 году и работал в управлении делами МИД России. 2004 году его задержали по подозрению в шпионаже на британскую разведку. В 2010 году был помилован и выдан американской стороне в рамках "обмена шпионами".

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в без сознания в британском городе Солсбери. Лондон сообщил, что шпиона отравили веществом типа "Новичок", разрабатываемым в России. Москва свою причастность к отравлению отрицает.

Источник: tass.ru

Комментарии 22
Ж2 часа назад
Вся эта возня,вокруг Скрипаля,попросту британопидарастическая,авантюра.Немыслимая, противоречивая несдержанность,против всего,русского мира.
5
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шустрый2 часа назад
Так это не сегодня придумано,что чем больше ложь,тем скорее в неё поверят.
6
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Ха !2 часа назад
Березовский тоже писал и просил прощения.....Эта "диверсия" самой Британии. От себя :Не хрен быть марионеткой и предателем своей Родины. Не быть прошмандовкой и манд***ой, которым является patriot, и ему подобные.
5
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