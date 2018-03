В мире |

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в британском Солсбери, просил у Владимира Путина разрешения вернуться на родину. Об этом сообщает BBC со ссылкой на бывшего одноклассника Скрипаля Владимира Тимошкова.

"Он написал Владимиру Путину о том, чтобы до конца его помиловать и разрешить приехать в Россию", — сказал Тимошков.

По словам Тимошкова, Скрипаль хотел увидеть свою мать, братьев и других родственников, которые жили в России.

Тимошков заявил, что Скрипаль "жалел" о своей роли в качестве двойного агента.

"Жизнь у него пошла наперекосяк", — сказал Тимошков.

What You Are NOT being Told About Russian Spy Sergei Scripal: https://t.co/CJHE0qZIRj pic.twitter.com/hVcB1LMV0O