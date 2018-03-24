Китайцам запретили смеяться над классикой
В мире | 24 марта 2018 года, 14:46
Власти Китая запретили юмористические ролики и пародии на художественные произведения. Запрет коснулся как телевидения, так и блогеров, сообщает Sounth China Morning Post со ссылкой на информационное агентство «Синьхуа».
По мнению чиновников, подобный контент «подрывает основные социалистические устои» и может угрожать авторитету председателя Си Цзиньпина.
Согласно документу Государственной администрации прессы, издательской деятельности, радио, кино и телевидения, в стране вводится запрет на видеоролики, которые «искажают, издеваются или порочат классические литературные и художественные произведения».
Источник: lenta.ru
Фото: pixabay.com