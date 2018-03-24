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В департаменте Од на юге Франции произошла серия нападений, в результате которой погибли четыре человека, включая офицера полиции, и были ранены еще 16. Мужчина напал на автомобилиста, отобрав его машину, открыл стрельбу по возвращавшимся с пробежки полицейским, а затем взял в заложники посетителей супермаркета.

Нападавший был убит полицейским спецназом. По данным МВД Франции, им оказался проживавший в Каркассоне уроженец Марокко Редуан Лакдим.

Кроме того, от ран скончался 45-летний подполковник французской полиции Арно Белтрам, который обменял себя на последнего заложника террориста.

Дело в связи с происшествием открыло антитеррористическое подразделение прокуратуры Франции.

"Наша страна пережила исламистское террористическое нападение", - заявил вскоре после инцидента президент Франции Эммануэль Макрон.

Источник: bbc.com