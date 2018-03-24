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Депутат Европарламента от Германии Эльмар Брок считает, что российский проект газопровода "Северный поток-2" - не является исключительно экономическим и поставит ЕС в еще большую зависимость от России.

Брок отметил, что не понимает позицию своей страны по этому вопросу.

"Газ - это не просто энергия, он стал стратегическим оружием. И вот когда Путин держит энергию и политику в одних своих руках, мы говорим: это исключительно экономический вопрос. Путин смеется над этим", - сказал евродепутат.

Газпром занимает 35-40% европейского рынка и является одновременно производителем, собственником газопровода и поставщиком. По словам Брока, Еврокомиссия пытается сделать так, чтобы российский газовый монополист начал подчинятся правилам европейских партнеров.

Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода в обход Украины общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РФ через Балтийское море до ФРГ.

Источник: charter97.org