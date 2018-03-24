На Украине готовят план по блокированию Крымского моста (14)

фото

В мире | 24 марта 2018 года, 17:13

Меджлис крымско-татарского народа намерен "сделать все", чтобы препятствовать движению транспорта по Крымскому мосту, заявил один из лидеров организации, инициатор блокады полуострова Ленур Ислямов.

В частности, он предложил фиксировать весь транспорт, проезжающий по мосту, и ввести санкции против людей, попадающих таким образом на территорию Крыма. По его словам, к ним должны применяться те же ограничительные меры, что и к посещающим полуостров артистам.

"Фиксировать всех людей. Поименно. И вводить санкции, куда бы они ни перемещались", — заявил Ислямов.

На вопрос журналиста о том, будет ли организация физически препятствовать движению, он отметил, что рассмотрит такой вариант в случае, если санкции не дадут никакого результата.

"Сначала мы не будем препятствовать, мы подождем и посмотрим, как будут работать санкции. И при необходимости подготовимся к следующим шагам", — пообещал Ислямов.

Он не уточнил, о каких "шагах" идет речь, но заверил, что для блокирования моста будут применяться "ненасильственные методы борьбы".

Источник: ria.ru

Комментарии 14
Сане2 часа назад
Смешно слышать наполеоновские планы от человека, который сам лишь недавно узнал о содержимом своего, пардон, нижнего белья
6
Ответить
Irina Danilevskaja1 час назад
Они же не верили , что мост есть.Их придурковатые эксперты вроде Ковтуна постоянно твердили , что это всего лишь компьютерная графика. Теперь что, поверили? )))А вообще что ни день , то новая дурь с Украины. Я уже ни чему не удивляюсь)))
5
Ответить
Саня2 часа назад
Какие блокировки и санкции?
Хватит уже. С понедельника выслать всех россиян по всему миру домой.
Украина должна ввести войска в Крым и погнать коллаборационистов в лаптях по мосту. Затем мост взорвать к чёртовой матери.
25
Ответить