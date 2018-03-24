"Поищите русский след в отравлении Наполеона": посол РФ об истерии ЕС (15)

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В мире | 24 марта 2018 года, 18:21

Посол России в Италии Сергей Разов призвал Великобританию перестать раздувать "антироссийскую истерию" по поводу "причастности" Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заявление дипломата опубликовано в газете Corriere della Sera.

Постпред указал на абсурдность заявлений Лондона, который "дошел до того, что открыто сравнивает Россию с гитлеровской Германией, а чемпионат мира по футболу в Россией — с Олимпиадой 1936 года" в Третьем рейхе.

"Чтобы завершить такую реконструкцию мировой истории в британской интерпретации, остается найти "русский след" в отравлении Наполеона на острове Святой Елены", — подчеркнул Разов.

В начале марта в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Лондон обвиняет в произошедшем Москву. Россия категорически отвергает свою причастность.

Ранее глава МИД Великобритании сравнил предстоящий чемпионат мира по футболу в России с Олимпийскими играми в фашистской Германии в 1936 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "это совершенно отвратительное заявление", которое не подобает министру иностранных дел страны любой страны.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com

Комментарии 15
быдлу1 час назад
варзилов, глист навозный, уползи в свой свинарник. сделай одолжение.
6
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каджич55 минут назад
Не удивляет.Англы и раньше и сейчас плевать хотели на закон.Для них закон-это Англия.Неспроста комично .как зайцы.запрыгали по членам своей спасительной конторки НАТО .
3
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Нам пох@й!46 минут назад
Вы не понимаете русских, и никогда не поймёте. НАМ ПОХ@Й!

Весь золотой запас Венгрии - 3 тонны золота. А у нас 9 тонн золота могут выпасть из самолёта и рассыпаться над Якутией. Нам похуй!

Наши могут быть уже поражены боевыми отравляющими газами, гореть в танке, падать в сбитом самолёте - но продолжать воевать. Нам пох@й!

Персидская княжна? Пацаны не поймут. За борт! Нам пох@й!

У нас во время блокады Ленинграда люди умирали от голода, а бегемоты в зоопарке выжили. Нам пох@й!

Александр Васильевич Суворов под Рымники пришёл с 23 тысячной армией. А турков было 105 тысяч. Начали с утра, а к вечеру нахлобучили все три турецких укрепрайона, каждый из которых по численности превосходил всю русскую армию. Нам по-х@й!

И рассчёт на "предательство элит" не сработает (уже не работает). Во времена Наполеона вся русская элита была франкофильской, все дворяне говорили на французском. Но когда Наполеон вторгся - въе@али мусье (кстати, тоже существенно численно превосходящих) по самый Париж. Нам по-фуй!

Захватчики ни разу за всю историю не продвинулись дальше Москвы. А у нас за ней ещё 10000 километров территории. Никто даже 10% захватить не смог - у них раньше кончались захватчики, чем у нас территория. Нам пох@й!

Вон, бандеровцы четвёртый год срутся от бурятов и чеченцев. А это мы ещё чукчей не выпускали! Укропы истерят, что уже несколько лет воюют с Россей. А нам пох@й!

У русских в генах уже прописано превозмогать, перекрестившись и с матами (подобно Жилю де Ре, у которого видимо тоже были русские корни). За Родину! За Императора! И пох@й!
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