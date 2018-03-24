"Поищите русский след в отравлении Наполеона": посол РФ об истерии ЕС (15)
Посол России в Италии Сергей Разов призвал Великобританию перестать раздувать "антироссийскую истерию" по поводу "причастности" Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заявление дипломата опубликовано в газете Corriere della Sera.
Постпред указал на абсурдность заявлений Лондона, который "дошел до того, что открыто сравнивает Россию с гитлеровской Германией, а чемпионат мира по футболу в Россией — с Олимпиадой 1936 года" в Третьем рейхе.
"Чтобы завершить такую реконструкцию мировой истории в британской интерпретации, остается найти "русский след" в отравлении Наполеона на острове Святой Елены", — подчеркнул Разов.
В начале марта в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Лондон обвиняет в произошедшем Москву. Россия категорически отвергает свою причастность.
Ранее глава МИД Великобритании сравнил предстоящий чемпионат мира по футболу в России с Олимпийскими играми в фашистской Германии в 1936 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "это совершенно отвратительное заявление", которое не подобает министру иностранных дел страны любой страны.
Источник: life.ru
Фото: pixabay.com
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