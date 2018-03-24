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Посол России в Италии Сергей Разов призвал Великобританию перестать раздувать "антироссийскую истерию" по поводу "причастности" Москвы к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Заявление дипломата опубликовано в газете Corriere della Sera.

Постпред указал на абсурдность заявлений Лондона, который "дошел до того, что открыто сравнивает Россию с гитлеровской Германией, а чемпионат мира по футболу в Россией — с Олимпиадой 1936 года" в Третьем рейхе.

"Чтобы завершить такую реконструкцию мировой истории в британской интерпретации, остается найти "русский след" в отравлении Наполеона на острове Святой Елены", — подчеркнул Разов.

В начале марта в британском Солсбери экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок". Лондон обвиняет в произошедшем Москву. Россия категорически отвергает свою причастность.

Ранее глава МИД Великобритании сравнил предстоящий чемпионат мира по футболу в России с Олимпийскими играми в фашистской Германии в 1936 году. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "это совершенно отвратительное заявление", которое не подобает министру иностранных дел страны любой страны.

Источник: life.ru

Фото: pixabay.com