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Два человека погибли, еще четыре получили ранения в результате подрыва автомобиля в египетском городе Александрия, заявил руководитель безопасности города Мостафа ан-Нимр, на которого было совершено покушение.

"При взрыве на улице аль-Мааскар ар-Румани погибли водитель и рядовой сотрудник полиции", — сказал ан-Нимр, слова которого приводит египетское агентство МЕНА.

Он пояснил, что оба погибших находились в машине, которая стояла непосредственно за взорванным автомобилем.

При этом глава безопасности Александрии подтвердил, что инцидент не повлияет на проведение выборов в этом втором по величине городе Египта.

Источник: ria.ru