Теракт в Александрии: погибли два человека
В мире | 24 марта 2018 года, 15:48
Два человека погибли, еще четыре получили ранения в результате подрыва автомобиля в египетском городе Александрия, заявил руководитель безопасности города Мостафа ан-Нимр, на которого было совершено покушение.
"При взрыве на улице аль-Мааскар ар-Румани погибли водитель и рядовой сотрудник полиции", — сказал ан-Нимр, слова которого приводит египетское агентство МЕНА.
Он пояснил, что оба погибших находились в машине, которая стояла непосредственно за взорванным автомобилем.
При этом глава безопасности Александрии подтвердил, что инцидент не повлияет на проведение выборов в этом втором по величине городе Египта.
Источник: ria.ru