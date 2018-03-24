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Полиция Финляндии получила европейский ордер на арест (EAW) бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона, но в настоящее время не знает его местонахождение.

Известно, что он въехал на территорию страны в четверг. По данным Reuters, Финляндия планирует "нормальный процесс экстрадиции".

Испанские власти предъявляют Пучдемону обвинения в организации переворота, которые грозят ему сроком до 30 лет тюрьмы.

"Финляндия получила европейский ордер на арест (EAW) гражданина Испании, находящегося в Финляндии. Испания предоставила запрашиваемую информацию Центральному бюро расследований (Финляндии) для международного ордера на арест в субботу днем. Начинается обычный в таких случаях процесс передачи лица, находящегося в розыске. Сведения о местонахождении данного лица в настоящее время властям (Финляндии) неизвестны", - цитирует сообщение полиции РИА "Новости".

Адвокат Пучдемона Жауме Алонс-Куэвильяс заявил, что политик явится в полицию Финляндии, так как "других вариантов нет". В то же время в комментарии Catalunya Ràdio он сказал, что пока не разговаривал со своим клиентом.

Ранее сообщалось, что Пучдемон прибыл в Финляндию 22 марта из Швеции, страну он намеревался покинуть в субботу и отправиться в Данию и Швейцарию.

Источник: newsru.com