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Американский президент Дональд Трамп готов выслать российских дипломатов из США из-за "дела Скрипаля", передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации источников, Трамп согласился с рекомендациями своих советников. О высылке дипломатов, вероятно, объявят в понедельник, 26 марта. При этом собеседники агентства опасаются, что решение президента не окончательное.

По словам источников, прежде чем высылать дипломатов, Трамп хочет удостовериться, что европейские союзники США также предпримут похожие шаги.

Как заявляла официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, "США рассматривают разные варианты ответа на возмутительные действия России в Великобритании, чтобы и продемонстрировать солидарность с нашим союзником, и привлечь Россию к ответственности за явное нарушение международных норм и соглашений", однако добавила, что пока Госдеп не может объявить о каких-либо мерах.

Ранее британская газета The Times написала, что высылку российских дипломатов готовят 20 европейских стран, в том числе Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Латвия и Литва. Такие шаги рассматриваются в качестве мер против России со стороны ЕС, но каждая страна будет принимать решение самостоятельно.

Источник: ria.ru