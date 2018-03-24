Журнал Time поместил на обложку Путина в царской короне (7)

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В мире | 24 марта 2018 года, 22:13

Президент России Владимир Путин попал на обложку еженедельного американского журнала Time, который выйдет 2 апреля, пример обложки размещен на сайте журнала.

​Российский президент изображен в деловом костюме с короной на голове рядом с надписью "восходящий царь". Судя по обложке, одной из основных тем номера будет материал политического журналиста Михаила Зыгаря "Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте".

У журнала есть четыре версии: американская, версия для Европы, Ближнего Востока и Африки, а также для азиатского и Тихоокеанского регионов. Российский президент появится на обложке всех изданий, кроме американского.

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Источник: ria.ru

Фото : Time Inc. / Обложка апрельского номера европейской версии журнала Time

Комментарии 7
каджич15 минут назад
Президент.это не английская королева и прочие еврокорольки.его избирает народ.
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быдлу сане4 минуты назад
варзилов быдло, ты в зеркало глянь, там такого урода скелета беззубого увидишь, мерзопакостнее не бывает.
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мама5 минут назад
Человек Свободы.так и должен выглядеть.Ну.Меркель.как ведьма.Трамп .вообще спиной на .как на горшке.Обама .под Гитлера.все побывали на обложке этого журнала.А Путин красава.Д.Бонд.да еще с короной.Молодцы.
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