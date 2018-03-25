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Еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова объявила о "жестких мерах" в отношении социальной сети Facebook, которая оказалась замешана в скандале с личными данными пользователей.

"Злоупотребление данными 50 миллионов пользователей Facebook абсолютно неприемлемо", - заявила Юрова в интервью Bild am Sonntag, опубликованном в воскресенье, 25 марта.

По данным издания, Юрова потребовала от руководства Facebook официального заявления по ситуации.

"Я требую от Facebook дальнейших объяснений, к примеру, в какой степени (в результате скандала с личными данными. - Ред.) оказались затронуты европейские пользователи", - сказала еврокомиссар.

Правительство США и ответственные ведомства заверили Евросоюз, что они "воспринимают все обвинения крайне серьезно и работают над подготовкой необходимых мер". Одновременно с этим "европейский ответ" должны дать и соответствующие ведомства по защите данных в Европе.

"Этот скандал должен стать сигналом для всех нас. То, как мы обращаемся с личными данными, может иметь масштабные последствия", - заявила Юрова.

Как следует из результатов опроса, опубликованных Bild am Sonntag, 60 процентов опрошенных придерживаются мнения, что социальные сети, такие как Facebook, несут негативные последствия для демократии. 89 процентов полагают, что Facebook способна влиять на политические мнения своих пользователей.

Несколько лет назад компания Cambridge Analytica, связанная с предвыборным штабом Дональда Трампа, воспользовалась данными приложения для Facebook, которое предлагало пользователям составить их психологический портрет. Это приложение установили около 270 тысяч человек, передав ему свою личную информацию.

Позже Cambridge Analytica отчиталась в том, что она уничтожила полученную информацию, однако, как выяснилось, не все данные были удалены. Предполагается, что в ходе последней предвыборной кампании в США фирма использовала личные данные части электората страны для создания адресной и психологически выверенной рекламы.