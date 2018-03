В мире |

"Первая леди "Евровидения"" Лиз Ассия умерла в возрасте 94-х лет в субботу в больнице Цюриха Zollikerberg, сообщили организаторы песенного конкурса.

Она заняла первое место в 1956 году в Лугано, выступая на самом первом конкурсе от Швейцарии с песней Refrain.

Затем она еще дважды выступала на "Евровидении" - в 1957 году, когда она заняла 8-е место, и в 1958-м, когда она стала второй, исполнив песню Giorgio.

Организаторы "Евровидения" написали в "Твиттере", что Лиз Ассия была не только первой победительницей этого конкурса, но и бессменной его энтузиасткой, и выразили соболезнования ее близким.

We’re very sad to hear that Lys Assia - the Grande Dame of #Eurovision - has passed away. Our very first winner in 1956 and a huge supporter of the Contest ever since. The whole Eurovision family sends our condolences to Lys’ loved ones. https://t.co/15OE4arVAo @LysAssia pic.twitter.com/mOjoLw4l9G