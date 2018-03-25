На день рождения Британской королевы сможет прийти любой желающий (9)

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В мире | 25 марта 2018 года, 12:28

Билеты на праздничный концерт, организованный BBC в честь 92 дня рождения королевы Елизаветы II, находятся в свободной продаже. Стоимость билетов начинается с 32 долларов. Об этом сообщает журнал Travel+Leisure.

21 апреля концерт при участии Стинга, Шегги, которые выпускают совместный альбом, Кайли Миноуг, Крейга Дэвида, сэра Тома Джонса и Ladysmith Black Mambazo из ЮАР пройдет в Royal Albert Hall в Лондоне.

Пока не известно, кто из королевской семьи помимо Елизаветы II планирует присутствовать на мероприятии.

Источник: РИА Новости
Комментарии 9
Изя Петрович2 часа назад
Британия уничтожила всё уважение к себе и показала свою лож, беззаконие, нарушение всех мировых уставов и своё истинное, преступное лицо! Кому эта королева нужна, если она в в связке с преступниками во власти...В Латвии своих старух хватает, любуйтесь сколько влезет. Тоже мне невидаль...Мы на Фрейбергу насмотрелись вдоволь, никогда последствий разрухи не восстановишь..
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Ж2 часа назад
Ущербный,так сходи ты,может кто и заметит,что ты,пёс,без Родины и родства!
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Доктор2 часа назад
А тебя никто не выпустит из психбольницы, прими таблеточку и дальше тявкай!
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