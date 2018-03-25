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Сотни тысяч подростков, молодых людей и их родителей вышли на митинги в городах США с требованием ужесточить законодательство об обороте оружия.

Акция, получившая названия "Марш за наши жизни", прошла в большинстве крупнейших городов страны – Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Денвере, Лос-Анджелесе и многих других.

Как отмечает агентство Associated Press, это крупнейшая демонстрация в США, инициированная молодежью, со времен войны во Вьетнаме. Одна из самых массовых акций прошла в Нью-Йорке, где на улицы вышли не менее 175 тыс. человек.

"Потрясающе! В Нью-Йорке 175 тыс. человек присоединились к "Маршу за наши жизни". И это только начало. Эти студенты изменят Америку", - написал мэр города Билл де Блазио в своем твиттере.

You have to know when a revolution is starting... Today in NYC already 150,000 have taken to the streets for PEACE pic.twitter.com/j5y0y0L3IT — Bill de Blasio (@NYCMayor) March 24, 2018

Акцию поддержали многие знаменитости. На улицы Нью-Йорка вышел один из основателей группы The Beatles Пол Маккартни. В интервью CNN он пояснил, что сделал это, в частности, в память о своем лучшем друге Джоне Ленноне, который был застрелен своим фанатом в 1980 году.

Paul McCartney attends March For Our Lives: I lost my best friend to gun violence https://t.co/xtQBaSwCDH pic.twitter.com/GJBGGtKUrH — The Hill (@thehill) March 25, 2018

Президент США Дональд Трамп пока никак не отреагировал на происходящее, несмотря на то, что из-за марша его кортежу пришлось изменить маршрут на пути следования в резиденцию Мар-о-Лаго во Флориде.

Представитель Белого дома Зак Паркинсон лишь отметил, что власти "восхищаются смелыми молодыми американцами, которые используют сегодня свое право, закрепленное первой поправкой к конституции (она гарантирует свободу собраний – ИФ)".

Участники "Маршей за наши жизни" требуют от властей ужесточить контроль за обращением оружия после трагического случая в школе Парклэнда во Флориде, где 19-летний подросток застрелил 17 человек. Еще 14 человек получили ранения.

Стрельбу открыл 19-летний Николас Круз - бывший студент этого учебного заведения, исключенный по дисциплинарным причинам. Полиции удалось задержать его вскоре после происшествия.

Voter registration skyrockets during March for Our Lives: report https://t.co/2HntQljq3X pic.twitter.com/vDjvtuIQoN — The Hill (@thehill) March 25, 2018

По данным следствия, Круз приобрел винтовку AR-15, из которой стрелял в школе, в 2017 году. До этого он прошел проверку на право приобретения огнестрельного оружия.