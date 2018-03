В мире |

Сотни тысяч подростков, молодых людей и их родителей вышли на митинги в городах США с требованием ужесточить законодательство об обороте оружия.

Акция, получившая названия "Марш за наши жизни", прошла в большинстве крупнейших городов страны – Нью-Йорке, Вашингтоне, Чикаго, Денвере, Лос-Анджелесе и многих других.

Как отмечает агентство Associated Press, это крупнейшая демонстрация в США, инициированная молодежью, со времен войны во Вьетнаме. Одна из самых массовых акций прошла в Нью-Йорке, где на улицы вышли не менее 175 тыс. человек.

"Потрясающе! В Нью-Йорке 175 тыс. человек присоединились к "Маршу за наши жизни". И это только начало. Эти студенты изменят Америку", - написал мэр города Билл де Блазио в своем твиттере.

You have to know when a revolution is starting... Today in NYC already 150,000 have taken to the streets for PEACE pic.twitter.com/j5y0y0L3IT