Экс-лидера Каталонии Пучдемона задержали в Германии (15)

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В мире | 25 марта 2018 года, 14:40

Бывший глава женералитета Каталонии Карлос Пучдемон был задержан полицией Германии на границе страны с Данией, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Жауме Алонсо-Куэвильяс.

"Председатель Карлес Пучдемон был задержан в Германии, когда он пересекал границу с Данией, направляясь в Бельгию из Финляндии", — заявил адвокат.

По его словам, в настоящее время экс-глава Каталонии находится в комиссариате.

Ранее сообщалось, что полиция Финляндии получила европейский ордер на арест (EAW) бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона.

Источник: Газета.ru
Комментарии 15
быдлу сане -Pedriotu12 минут назад

Patriot -саня, у тебя два ника или больше? Многостаночник ты, варзилов -юродивый.
2
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Фант47 минут назад
Вейонис тоже поздравил Путина и значит поддержал Кремль....!
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Твою-то мать!12 минут назад
Ты долго будешь издеваться над латышским языком?!
2
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