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Бывший глава женералитета Каталонии Карлос Пучдемон был задержан полицией Германии на границе страны с Данией, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Жауме Алонсо-Куэвильяс.

"Председатель Карлес Пучдемон был задержан в Германии, когда он пересекал границу с Данией, направляясь в Бельгию из Финляндии", — заявил адвокат.

По его словам, в настоящее время экс-глава Каталонии находится в комиссариате.

Ранее сообщалось, что полиция Финляндии получила европейский ордер на арест (EAW) бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона.