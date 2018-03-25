Экс-лидера Каталонии Пучдемона задержали в Германии (15)
В мире | 25 марта 2018 года, 14:40
Бывший глава женералитета Каталонии Карлос Пучдемон был задержан полицией Германии на границе страны с Данией, передает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Жауме Алонсо-Куэвильяс.
"Председатель Карлес Пучдемон был задержан в Германии, когда он пересекал границу с Данией, направляясь в Бельгию из Финляндии", — заявил адвокат.
По его словам, в настоящее время экс-глава Каталонии находится в комиссариате.
Ранее сообщалось, что полиция Финляндии получила европейский ордер на арест (EAW) бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона.
Источник: Газета.ru
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