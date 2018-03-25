В США отказались устанавливать памятник советским пилотам (23)

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В мире | 25 марта 2018 года, 15:47

Власти американского города Элизабет отказались устанавливать памятник советским летчикам, погибшим во время Второй мировой войны, сообщает Associated Press.

По данным агентства, памятник получил от властей одобрение на установку в мае 2017 года. Расходы на изготовление монумента должна была взять на себя российская сторона, а на благоустройство территории — американская. Однако по результатам нового голосования пять членов городского совета выступили против возведения памятника. Поддержали инициативу только трое.

Отмечается, что 25-тонный монумент должен был быть посвящен советским летчикам, которые проходили обучение в США в рамках "Проекта Зебра", документы о котором рассекретили в 2013 году. В частности, он должен был увековечить память военных, погибших в 1945 году при переправе самолета-амфибии в СССР.

При этом главным обстоятельством, помешавшим ранее достигнутым соглашениям, стало ухудшение российско-американских отношений.

"Я понимаю, что речь идет о том, чтобы почтить память героев, погибших в годы Второй мировой войны, и есть американские солдаты, которые воевали на этой войне и похоронены в России. Но времена теперь другие", — сказала член городского совета Анита Хаммер.

Фото: flickr.com

Источник: РИА Новости
Комментарии 23
Рижанин3 часа назад
Позорнейшее решение властей города Элизабет конечно же будет опрокинуто если об этом узнают американцы в других американских городах.

При всех политических осложнениях, в Америке авторитет и уважение перед Советскими солдатами во 2й мировой войне всегда был бесспорным, и таким остаётся по-сегодня.
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Наверняка3 часа назад
Патриот позвонил Трампу все обьяснил.
5
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Реалист2 часа назад
Вообще хватит стараться делать какие то памятные вещи по миру. Прошли времена " крепкой дружбы " всех со всеми ,и периодически получать тычки самолюбию то за осквернение , то разращение или такие отказы - очень портит имидж страны . Пусть наши герои лучше будут дома , нам нужна гордость за них , а всем остальным - лишняя возможность унизить Россию.
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