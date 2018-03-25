В США отказались устанавливать памятник советским пилотам (23)
Власти американского города Элизабет отказались устанавливать памятник советским летчикам, погибшим во время Второй мировой войны, сообщает Associated Press.
По данным агентства, памятник получил от властей одобрение на установку в мае 2017 года. Расходы на изготовление монумента должна была взять на себя российская сторона, а на благоустройство территории — американская. Однако по результатам нового голосования пять членов городского совета выступили против возведения памятника. Поддержали инициативу только трое.
Отмечается, что 25-тонный монумент должен был быть посвящен советским летчикам, которые проходили обучение в США в рамках "Проекта Зебра", документы о котором рассекретили в 2013 году. В частности, он должен был увековечить память военных, погибших в 1945 году при переправе самолета-амфибии в СССР.
При этом главным обстоятельством, помешавшим ранее достигнутым соглашениям, стало ухудшение российско-американских отношений.
"Я понимаю, что речь идет о том, чтобы почтить память героев, погибших в годы Второй мировой войны, и есть американские солдаты, которые воевали на этой войне и похоронены в России. Но времена теперь другие", — сказала член городского совета Анита Хаммер.
Фото: flickr.com
При всех политических осложнениях, в Америке авторитет и уважение перед Советскими солдатами во 2й мировой войне всегда был бесспорным, и таким остаётся по-сегодня.