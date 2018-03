В мире |

Самолет, совершивший первый беспосадочный рейс между Австралией и Британией, успешно приземлился в лондонском аэропорту Хитроу.

Лайнер авиакомпании Qantas Airlines преодолел 14 498 километров приблизительно за 17 часов.

Авиакомпания использовала самолет Boeing 787-9 Dreamliner, который расходует вдвое меньше топлива, чем Boeing 747.

Перелет - часть амбициозного плана Qantas ввести сверхдлинные рейсы в свое расписание. Глава Qantas Алан Джойс назвал новый рейс переломным. Выступая перед первым полетом, он напомнил, что самые первые рейсы Qantas между Австралией и Британией - их называли kangaroo route ("путь кенгуру") - занимали четыре дня и включали в себя семь остановок. Власти Западной Австралии также надеются на увеличение туристического потока благодаря новому прямому рейсу.

Самолет с 200 пассажирами и 16 членами команды на борту вылетел из Перта в 18:49 по местному времени в субботу.

Чтобы сделать столь длинный перелет более комфортным, в самолете обеспечивается улучшенное качество воздуха и низкий уровень шума в кабине.

Некоторые из пассажиров согласились поделиться данными о своем сне и самочувствии во время перелета с исследователями из Университета Сиднея.

На них надели специальные устройства, которые, среди прочего, фиксировали их психологическое состояние, особенности питания и уровень насыщения организма водой.

В Британии некоторые фанаты авиации с утра отслеживали маршрут самолета и с нетерпением ждали приземления.

Премьер штата Западная Австралия Марк Макгоуэн написал в "Твиттере" после приземления самолета в Лондоне: "Новая эра путешествий и возможностей для экономики Западной Австралии официально началась".

Пассажиры, прилетевшие первым рейсом, публиковали снимки, как их встречали в аэропорту Хитроу.

A warm and cheery welcome on a chilly Sunday morning at #London Heathrow for those arriving on #Qantas flight #QF9 from #Perth #qfdreamliner pic.twitter.com/5TMzIC4FYo