Украина не будет высылать российских дипломатов (30)
В мире | 25 марта 2018 года, 19:30
Украина не высылает российских дипломатов, так как опасается зеркального ответа. Об этом в фейсбуке написала первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.
"Высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов — и наши политзаключенные в России останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку", — написала она.
Ранее сообщалось, что до 20 стран Европейского союза и США могут выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Источник: Газета.ru
Письмо такое вместе с Patriotom Трампу напишите, вас в одну палату положат (двух дэбилов), нас избавите от своего присутствия и наговоритесь вдоволь!
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саня,ты болезный хоть отдыхаешь иногда?Трудишься аки пчёлка.Там нагадишь,сям наср.ёшь.Береги себя,многоликий ты нашь.
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Красиво выкрутились.Ведь Кремль отвечает всегда нестандартно,вон бриты уже врубились.Вся ВВС шушера - домой.А если русские денюжки от украинских гастарбайтеров перекрыть ? А погранпосты на "профилактику" ? Что что ,а дармовщинка и хохол это неразрывно ,этот они мнгновенно просчитали...
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