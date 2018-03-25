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Украина не высылает российских дипломатов, так как опасается зеркального ответа. Об этом в фейсбуке написала первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

"Высылка российских консулов вызовет высылку украинских консулов — и наши политзаключенные в России останутся один на один с Мордором, без шанса хотя бы раз в несколько месяцев увидеть украинского представителя, почувствовать минимальную поддержку", — написала она.

Ранее сообщалось, что до 20 стран Европейского союза и США могут выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.