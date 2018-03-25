Пожар в Кемерово: как минимум пять человек погибли (7)

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В мире | 25 марта 2018 года, 21:52

При пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово в воскресенье, 25 марта, погибли четыре человека - трое детей и женщина. В то же время, по данным Следственного комитета РФ, погибло пять человек: мужчина, трое женщин и ребенок. Как сообщают в МЧС, 35 человек пока числятся пропавшими без вести.

"Учитывая тяжесть последствий пожара", заведенное в связи с ним уголовное дело по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина передано в главное следственное управление СКР сообщается на сайте ведомства. Дело заведено по статьям 109, 219 и 238 УК РФ: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Погибшие при пожаре дети и женщина находились в детской игровой комнате. Кроме того, пострадали 32 человека, которые обратились за медицинской помощью. 30 из них госпитализированы. При этом двое пострадавших, сообщает "Интерфакс", находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, в двух залах расположенного в ТРЦ кинотеатра обрушился потолок.

Директор расположенного на третьем этаже ТРЦ контактного зоопарка Евгений Видеман сообщил ТАСС, что на момент пожара в зверинце находились около 200 животных 25 видов. Вероятнее всего, все они погибли, задохнувшись в дыму, заявил Видеман.

Пожарные приехали к ТРЦ после сообщения о задымлении на четвертом этаже. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, по состоянию на 17.00 местного времени эвакуировано 100 человек, 20 человек спасено. На место прибыли более 16 единиц техники, с населением работают психологи.

Источник: Deutsche Welle
Комментарии 7
Зимняя вишня1 час назад
За что? Почему пострадали эти детки? Почему нормально не проводилась эвакуация? Где были люди,которые должны были это делать? Почему не сработала сигнализация?или сработала,но тихо?Почему сеанс не прервали,а кричали сквозь него о пожаре? Почему не открыли эвакуационные выходы в кинозале?Почему не включили там свет? Как было выбираться перепуганным детям в кромешной темноте? Да ещё и в отсутствие кислорода? Почему не сработала не одна система тушения пожара?где был этот порошок или пена с потолка? Почему пожарные прибыв на место бегали вокруг ТЦ,а не поднялись в своих противогазах и термозащитных костюмах ,сразу же,на точку возгорания ? Почему ,видя ребёнка в окне они не растянули тени?Почему дали ему погибнуть? Почему эвакуация проводилась не со стороны возникновения пожара?Почему?!?!?! Остались только вопросы...На которые вряд ли дадут внятные ответы...Ведь как-то же ввели ТЦ в эксплуатацию с такими серьёзными недостатками… только это теперь всё равно...кто-то потерял своих близких и родных… и обратного пути уже у них нет… скорбим вместе с вами… дай Бог,вам пережить эту #боль утраты…
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типа соревнование22 минуты назад
какие идиоты больше народу угробят , мозговая болезнь у вас старушка
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ТАСС46 минут назад
"По данным оперативного штаба, 69 человек, в том числе 40 детей, пропали без вести при пожаре в ТЦ в Кемерове".

Надеюсь вы понимаете, что означает "пропали без вести"...
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