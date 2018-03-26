Страшный пожар в Кемерово: 37 погибших, 69 пропали без вести, среди них почти 40 детей (16)

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В мире | 26 марта 2018 года, 01:14

Сотрудники ГИБДД, прибывшие к месту происшествия, помогли работникам заведения провести эвакуацию посетителей и в целях безопасности граждан организовали оцепление. Припаркованные на стоянке у торгового комплекса автомобили эвакуировали, чтобы обеспечить проезд оперативных и экстренных служб, машин скорой помощи и спецтехники. Движение по проспекту Ленина на участке от улицы 50 лет Октября до улицы Дзержинского временно перекрыто в обоих направлениях.

"На тушении пожара задействовано 15 расчетов, более 60 человек личного состава. Ведутся работы по ликвидации пожара, брошены все силы, какие возможно. Из здания ТРЦ спасено 20 человек, всего эвакуировано сто человек", — сказали в областном МЧС.

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Чуть позже площадь пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" возросла до 1,5 тысячи квадратных метров, количество пострадавших увеличилось до десяти человек. Группировку сил и средств на месте происшествия увеличили до 230 специалистов МЧС России и 50 единиц техники.

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Число погибших и пострадавших продолжает расти.

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"Учитывая тяжесть последствий пожара", заведенное в связи с ним уголовное дело по поручению главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина передано в главное следственное управление СКР сообщается на сайте ведомства. Дело заведено по статьям 109, 219 и 238 УК РФ: причинение смерти по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Погибшие при пожаре дети и женщина находились в детской игровой комнате. Кроме того, пострадали 32 человека, которые обратились за медицинской помощью. 30 из них госпитализированы. При этом двое пострадавших, сообщает "Интерфакс", находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, в двух залах расположенного в ТРЦ кинотеатра обрушился потолок.

Директор расположенного на третьем этаже ТРЦ контактного зоопарка Евгений Видеман сообщил ТАСС, что на момент пожара в зверинце находились около 200 животных 25 видов. Вероятнее всего, все они погибли, задохнувшись в дыму, заявил Видеман.

Пожарные приехали к ТРЦ после сообщения о задымлении на четвертом этаже. Как сообщает ГУ МЧС РФ по Кемеровской области, по состоянию на 17.00 местного времени эвакуировано 100 человек, 20 человек спасено. На место прибыли более 16 единиц техники, с населением работают психологи.

Источник: Deutsche Welle
Комментарии 16
Зимняя вишня4 часа назад
За что? Почему пострадали эти детки? Почему нормально не проводилась эвакуация? Где были люди,которые должны были это делать? Почему не сработала сигнализация?или сработала,но тихо?Почему сеанс не прервали,а кричали сквозь него о пожаре? Почему не открыли эвакуационные выходы в кинозале?Почему не включили там свет? Как было выбираться перепуганным детям в кромешной темноте? Да ещё и в отсутствие кислорода? Почему не сработала не одна система тушения пожара?где был этот порошок или пена с потолка? Почему пожарные прибыв на место бегали вокруг ТЦ,а не поднялись в своих противогазах и термозащитных костюмах ,сразу же,на точку возгорания ? Почему ,видя ребёнка в окне они не растянули тени?Почему дали ему погибнуть? Почему эвакуация проводилась не со стороны возникновения пожара?Почему?!?!?! Остались только вопросы...На которые вряд ли дадут внятные ответы...Ведь как-то же ввели ТЦ в эксплуатацию с такими серьёзными недостатками… только это теперь всё равно...кто-то потерял своих близких и родных… и обратного пути уже у них нет… скорбим вместе с вами… дай Бог,вам пережить эту #боль утраты…
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упырьки мэевского режима3 часа назад
Горел 24-этажный жилой дом Гренфелл-тауэр на улице Латимер-роуд в районе Северный Кенсингтон.Спалили людей.с...ки.
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Саня1 час назад
Ребята, а давайте договоримся, когда траур, тогда- траур.
Молчим.
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