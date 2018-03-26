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Уже вторую неделю в Индии продолжаются поиски 33-летней уроженки Латвии Лиги Скромане, однако пока они не увенчались успехом. Об этом пишет KasJauns.

В индийских СМИ отметили, что сейчас расширен ареал поисков женщины. До сих пор Лигу искали в городе Коволам, в штате Керала, но теперь полиция ищет ее в других полюбившимся туристам городах.

По словам индийских правоохранительных органов, были приняты многие телефонные звонки от людей, которые, возможно, видели Лигу.

“Мы получили много звонков и проверили всю информацию. К сожалению, полученные данные ничем не помогли”, - приводят слова полиции индийские СМИ.

Напомним, на юге Индии, в штате Керала пропала гражданка Латвии, которая приехала туда, чтобы лечиться традиционными аюрведическими методами.

Фото: pixabay.com