В мире |

Пользователи Twitter комментируют страшную трагедию в российском торговом центре "Зимняя Вишня" в Кемерово. Многие выражают свои соболезнования и поддержку.

"Кемерово. 70 человек пропали без вести. 37 погибших. Ком в горле. Жуткий день", - пишет одна девушка с ником marialeyf.

В Кемерово 70 человек пропали без вести. 37 погибших. Ком в горле. Жуткий день — ML (@marialeyf) March 25, 2018

Другие пользователи возмущаются отсутствием заявлений правительства по поводу трагедии.

"Действительно, где заявление от правительства по поводу кошмара в Кемерово? Где какая-то человеческая реакция? Люди, давайте что-то с этим делать. Беспределу нужно положить конец хотя бы информированием", - возмущается одна из пользователей.

Действительно, где заявление от правительства по поводу кошмара в #Кемерово ? Где какая-то человеческая реакция? Люди, давайте что-то с этим делать. Беспределу нужно положить конец хотя бы информированием. — Elizabeth Ocviv (@ElizabethOcviv) March 25, 2018

Еще одна девушка обращает внимание на то, что федеральные телеканалы не освещают это событие.

"Количество погибших растёт. Глава нагло врет в глаза людям, которые там присутствовали, что было 12 пожарных машин. Никто эвакуирован не был, сигнализация просто не работала. Людей вывозят пачками, судя по трансляции с раций. А по телику Вовка со стабильностью. Все,финиш", - пишет она.

Количество погибших растёт. Глава нагло врет в глаза людям,которые там присутствовали,что было 12 пожарных машин.Никто эвакуирован не был, сигнализация просто не работала.Людей вывозят пачками,судя по трансляции с раций.А по телику Вовка со стабильностью.Все,финиш. #Кемерово — Юлия (@Bulochka___) March 25, 2018

Также некоторые пользователи сомневаются в числе погибших - люди считают, что их намного больше, чем говорится в официальной информации.

"Женщина говорит, что муж работает в МЧС и это собственно переписка с ним. Надеемся фэйк, но с количеством пострадавших, которых все больше - похоже на правду", - пишет один из них, добавляя скриншоты с сообщениями.

Женщина говорит, что муж работает в МЧС и это собственно переписка с ним. Надеемся фэйк, но с количеством пострадавших, которых все больше - похоже на правду #Кемерово pic.twitter.com/Nxxw1qNwxX — Bucha (@1bbucha) March 25, 2018

Денис Калмыков тоже не доверяет официальным данным, заявляя, что пользователь с Кемеров говорит о их недостоверности.

"Пользователь с Кемерово сказал о 215 погибших", - пишет он.

@aavst Пользователь с Кемерово сказал о 215 погибших... — Денис Калмыков (@1970Deni) March 25, 2018

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД, прибывшие к месту происшествия, помогли работникам заведения провести эвакуацию посетителей и в целях безопасности граждан организовали оцепление.