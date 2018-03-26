В мире |

Президент США Дональд Трамп пока еще обдумывает возможность высылки ряда российских дипломатов в знак солидарности с британскими властями, которые обвиняют Москву в использовании боевого химического вещества в Солсбери для отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом Reuters сообщил источник, знакомый с ходом обсуждения данного вопроса в Белом доме. Ранее о возможной высылке дипломатов также сообщали агентство Bloomberg и телеканал CNN.

Собеседник Reuters отметил, что позиция Трампа во многом зависит от того, как решат поступить власти крупнейших европейских государств. Издание The Times на прошлой неделе утверждало, что к высылке российских дипломатов, якобы связанных со шпионской сетью Кремля, готовятся Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и еще до девяти других стран. По данным газеты, "беспрецедентный раунд скоординированного выдворения" намечен на понедельник.

Источник отметил, что Соединенные Штаты могут пойти тем же путем и, если Трамп примет соответствующее решение, уже 26 марта объявить о высылке дипломатических представителей Москвы.

Напомним, телеканал CNN ранее сообщил, что Совет национальной безопасности США после заседания, прошедшего в Белом доме в середине минувшей недели, рекомендовал президенту страны выслать российских дипломатов в качестве ответной меры на химатаку в Солсбери. Точное количество дипломатов, которым грозит возвращение на родину, не называлось.

Вскоре агентство Bloomberg со ссылкой на два анонимных источника сообщило о готовности Трампа согласиться с выводами совета. В публикации Bloomberg говорилось, что президент США "готовится выслать десятки российских дипломатов из США в ответ на отравление нервно-паралитическим ядом бывшего российского разведчика в Соединенном Королевстве". Собеседники подчеркивали, что Трамп Собеседники заявили, что Трамп "готов действовать, но, прежде чем делать это, хочет быть уверен, что европейские союзники предпримут такие же шаги против России".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, сказал: "Наши намерения и попытки на разных уровнях что-либо объяснить натыкаются на стену непонимания и стену нежелания слушать". В качестве подтверждения своих слов представитель Кремля обратил внимание на то, что "британский посол не приходит в МИД России, когда там сидят люди, готовые ответить на любые вопросы".