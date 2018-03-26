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В результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове, по последним данным, погибли 53 человека.

Об обнаружении тел 53 погибших сообщил оперативный штаб, чуть позднее эту информацию подтвердили в Следственном комитете, сообщает Русская служба BBC.

Ранее власти Кемеровской области сообщали о 64 пропавших без вести. В их число входят погибшие, чьи тела пока что не удалось опознать, объяснили позднее в МЧС. Сейчас пропавшими без вести считаются 16 человек.

Пожар в торговом центре начался на четвертом этаже около 12:00 по московскому времени. Там расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра. Спустя несколько часов площадь пожара превысила 1500 кв.м., позднее произошло обрушение перекрытий между третьим и четверыми этажами. Обрушились и помещения двух кинозалов, они «ушли» с четвертого на третий этаж, говорил докладчик на заседании оперштаба.

Около 23:00 МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в ТЦ. К утру понедельника остались отдельные очаги тления.

Как отмечает РИА Новости, по числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет в России наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).