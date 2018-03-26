В мире |

Спасатели обнаружили в районе кинозалов торгового центра «Зимняя вишня» в российском Кемерово тела еще 11 человек, число жертв возросло до 48. Об этом на заседании оперативного штаба заявил замглавы МЧС России Владлен Аксенов.

При пожаре пострадали 48 человек, 12 из них остаются в больницах. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Между тем, ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий пожара сообщает, что число погибших выросло до 53 человек.

Ранее власти Кемеровской области сообщали о 64 пропавших без вести. В их число входят погибшие, чьи тела пока что не удалось опознать, объяснили позднее в МЧС. Сейчас пропавшими без вести считаются 16 человек.

Пожар в торговом центре начался на четвертом этаже около 12:00 по московскому времени. Там расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра. Спустя несколько часов площадь пожара превысила 1500 кв.м., позднее произошло обрушение перекрытий между третьим и четверыми этажами. Обрушились и помещения двух кинозалов, они «ушли» с четвертого на третий этаж, говорил докладчик на заседании оперштаба.

Около 23:00 МЧС сообщило о ликвидации открытого горения в ТЦ. К утру понедельника остались отдельные очаги тления.

Как отмечает РИА Новости, по числу жертв кемеровский пожар – один из четырех крупнейших за 100 лет в России наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).