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Четыре человека задержаны и допрошены по делу о пожаре в торговом центре в российском Кемерово, в том числе руководитель управляющей компании, которая обслуживала этот ТЦ, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Петренко заявила, что в рамках уголовного дела задержаны и допрошены четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания.

"Задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей данный торговый центр", — рассказала представитель СК.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним данным, погибли 48 человек.

Источник: РИА Новости