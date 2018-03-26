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Американская порноактриса Сторми Дэниелс (настоящее имя Стефани Клиффорд), ведущая судебный спор о разглашении своей связи с президентом США Дональдом Трампом, заявила, что еще в 2011 году ей поступали угрозы с требованием «оставить Трампа». Об этом она заявила в интервью программе «60 минут» на телеканале CBS.

По словам актрисы, в 2011 году она согласилась на публикацию статьи о связи с Трампом в журнале In Touch за $15 тыс. Однако затем двое бывших работников журнала сообщили Дэниелс, что в редакцию позвонил сам Трамп с требованием прокомментировать ситуацию, а затем его адвокат Майкл Коэн пригрозил изданию иском. Вскоре после этого на парковке в Лас-Вегасе, где Дэниелс находилась вместе с несовершеннолетней дочерью перед походом в спортзал, к ней подошел незнакомец.

По словам Дэниелс, он «попросил оставить Трампа в покое». Обратившись к дочери, мужчина сказал: «Какая прекрасная маленькая девочка. Было бы неприятно, если бы что-нибудь случилось с ее матерью», — рассказала Дэниелс. После этого он ушел. Она заявила, что восприняла это как прямую угрозу. По словам Дэниелс, она не обращалась в полицию, потому что была напугана.

Порноактриса подала в суд на Трампа в начале марта. Дело касается недействительности договоренности с Трампом по поводу неразглашения актрисой сведений об их связи десятилетней давности. За это Трамп через адвоката Майкла Коэна заплатил Дэниелс $130 тыс. Соглашение было подписано в октябре 2016 года, в канун президентских выборов в США. Однако Дэниелс заявляет, что сам Трамп не подписывал документ.