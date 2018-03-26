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Источник в оперативном штабе на месте ЧС заявил, что жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове стали как минимум 55 человек. Об этом передает "Интерфакс".

"Продолжается разбор завалов на третьем и четвертом этажах. Обнаружены тела 55 погибших", - пояснил источник.

По официальной информации, погибли 53 человека.

На месте пожара обнаружены живыми пять человек из числа 64-х считавшихся пропавшими без вести, уточняет "Интерфакс" со ссылкой на Главное управление МВД по региону. Трое несовершеннолетних, а также парень и девушка в момент трагедии не находились в ТЦ.

At least 48 people are dead and dozens missing after a fire at a shopping center in the Siberian city of Kemerovo on Sunday, Russian state media reports https://t.co/JYgUXBqcfp pic.twitter.com/aIZhdcIZSH — CNN (@CNN) 26 марта 2018 г.

Между тем сотрудники Следственного комитета России, устанавливающие причины и обстоятельства пожара в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня", задержали четвертого фигуранта — главу компании "Системный Интегратор" Игоря Полозиненко.

"В рамках уголовного дела задержаны и допрашиваются четыре человека, в том числе арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания. Также задержан руководитель управляющей компании, обслуживавшей здание торгового центра. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении на сайте СКР.

"Системный Интегратор" занимался разработкой всех систем безопасности в здании "Зимней вишни". На сайте компании указано, что одним из направлений ее деятельности является монтаж и обслуживание охранно-пожарной сигнализации. При этом в списке заказчиков на сайте "Системного Интегратора" ТЦ "Зимняя вишня" не упоминается.

Между тем детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова назвала халатность причиной пожара в кемеровском торговом центре и призвала проверить все ТЦ в России, передает РИА Новости со ссылкой на эфир телеканала "Россия 24".

"Это должно стать срочным сигналом к проверкам безопасности – не формальным, а точным, ответственным – во всех торговых центрах", — заявила уполномоченная по правам ребенка.

Пожар в торговом центре начался на четвертом этаже около 12:00 по московскому времени. Там расположены детский развлекательный центр, каток и три зала кинотеатра. Спустя несколько часов площадь пожара превысила 1500 кв.м., позднее произошло обрушение перекрытий между третьим и четверыми этажами. Обрушились и помещения двух кинозалов, они "ушли" с четвертого на третий этаж.