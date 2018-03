В мире |

Источник в оперативном штабе на месте ЧС заявил, что жертвами пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове стали как минимум 55 человек. Об этом передает "Интерфакс".

"Продолжается разбор завалов на третьем и четвертом этажах. Обнаружены тела 55 погибших", - пояснил источник.

По официальной информации, погибли 53 человека.

На месте пожара обнаружены живыми пять человек из числа 64-х считавшихся пропавшими без вести, уточняет "Интерфакс" со ссылкой на Главное управление МВД по региону. Трое несовершеннолетних, а также парень и девушка в момент трагедии не находились в ТЦ.

At least 48 people are dead and dozens missing after a fire at a shopping center in the Siberian city of Kemerovo on Sunday, Russian state media reports https://t.co/JYgUXBqcfp pic.twitter.com/aIZhdcIZSH