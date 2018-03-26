МИД России пообещал Лондону сюрприз (9)

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В мире | 26 марта 2018 года, 10:58

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала британским властям сюрприз. Об этом она сказала в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", передает РИА "Новости".

По словам Захаровой, действия Британии по делу Скрипаля говорят о том, что власти страны перешли к концепции "черного пиара мирового масштаба". При этом она отметила, что информационная кампания против России плохо проработана.

"У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом", — добавила Захарова.

Ранее глава МИД Британии Борис Джонсон провел параллели между чемпионатом мира по футболу — 2018 и Олимпийскими играми 1936-го года в нацистской Германии.

Фото из Flickr

Источник: www.interfax.ru
Комментарии 9
Кирилл 1 час назад
В 36году олимпиаду в Германии байкотировал СССР а тупорылые англики салютовали Гитлеру ! У англиков память отшыбло!
2
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1 час назад
А тебя туалеты языком вылизывать!
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Ответ гнусу 1 час назад
Ты наверное глупенький малолетка если такую херню пишеш!
3
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