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Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала британским властям сюрприз. Об этом она сказала в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1", передает РИА "Новости".

По словам Захаровой, действия Британии по делу Скрипаля говорят о том, что власти страны перешли к концепции "черного пиара мирового масштаба". При этом она отметила, что информационная кампания против России плохо проработана.

"У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом", — добавила Захарова.

Ранее глава МИД Британии Борис Джонсон провел параллели между чемпионатом мира по футболу — 2018 и Олимпийскими играми 1936-го года в нацистской Германии.

Фото из Flickr