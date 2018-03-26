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Дети долго не могли покинуть кемеровский ТЦ "Зимняя вишня" во время пожара, рассказала очевидец в эфире телеканала "Россия 24".

"Дочь моя была там с подружкой. Они решили пойти играть на четвертый этаж в автоматы. Зашли, начали подниматься, там их встретил огонь, дым, пожар — они начали убегать. Их не пропускали охранники", — сказала Валентина Клопенко.

"Я спрашивала: "Кто вас не пропускает?" Они отвечают: "Охранники, дядьки в форме". Говорили: "Идете по другой лестнице, в другую сторону". Девочки побежали по другой лестнице, их и там встретили охранники, закрыли проход: "Идите по другой лестнице". Они к другой лестнице, тоже не пропускают. Детей давили, там такая паника была…", — добавила она.

Еще одно страшное видео из горящего ТЦ в Кемерово. Заблокированные на лестнице люди пытаются выбраться из огненной ловушки. Удалось ли им спастись, неизвестно pic.twitter.com/03MyGXq2tm — НТВ (@ntvru) 25 марта 2018 г.

В Росгвардии заявили, что оценят действия охранников ТЦ. Итоги проверки направят в следственные органы.

Глава МЧС РФ Владимир Пучков сообщил о 64 погибших в результате пожара в торгово-развлекательном комплексе в Кемерово. По его словам, шесть тел погибших еще не подняли.

Пожар в четырехэтажном торговом центре в Кемерове произошел в воскресенье. В больницах остаются десять человек, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре задержали четырех человек.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших в России за сто лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).