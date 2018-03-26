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Директор по коммуникациям Всемирного антидопингового агентства (WADA) Кэтрин Маклин заявила, что организация может сменить название для увеличения финансирования, сообщает ТАСС.

"Наш бренд должен быть более привлекательным, чтобы какая-нибудь большая организация или компания с нами сотрудничала. В данный момент неоднозначно, захочет ли большой бренд ассоциироваться с антидопингом, что может считаться негативом. Возможно, вариант (со сменой названия) может быть рассмотрен. Не только с точки зрения получения большего финансирования, но и с точки зрения общения с нашим сообществом спортсменов", — цитирует Маклин Inside the Games.

В этом году бюджет WADA вырос на 8% до 32 млн долларов, организация рассчитывает, что к 2021 году эта цифра вырастет еще на 10 млн долларов. В WADA считают, что этого будет недостаточно для радикального улучшения борьбы с допингом во всем мире и нужно показать, что финансирование организации может выступать в качестве страхового полиса для улучшения мирового спорта в целом, а также помогать более широкому кругу социальных проблем.