WADA может сменить название (4)
Директор по коммуникациям Всемирного антидопингового агентства (WADA) Кэтрин Маклин заявила, что организация может сменить название для увеличения финансирования, сообщает ТАСС.
"Наш бренд должен быть более привлекательным, чтобы какая-нибудь большая организация или компания с нами сотрудничала. В данный момент неоднозначно, захочет ли большой бренд ассоциироваться с антидопингом, что может считаться негативом. Возможно, вариант (со сменой названия) может быть рассмотрен. Не только с точки зрения получения большего финансирования, но и с точки зрения общения с нашим сообществом спортсменов", — цитирует Маклин Inside the Games.
В этом году бюджет WADA вырос на 8% до 32 млн долларов, организация рассчитывает, что к 2021 году эта цифра вырастет еще на 10 млн долларов. В WADA считают, что этого будет недостаточно для радикального улучшения борьбы с допингом во всем мире и нужно показать, что финансирование организации может выступать в качестве страхового полиса для улучшения мирового спорта в целом, а также помогать более широкому кругу социальных проблем.