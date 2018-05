В мире |

В Западной Австралии полицейские обнаружили семь тел, в том числе четырёх детей. Об этом пишет Tweed Daily News. Тела были обнаружены в населённом пункте Осмингтон.

По словам комиссара местной полиции Криса Доусона, пятеро погибших были найдены внутри одного из домов, ещё двое — снаружи.

Доусон сообщил, что на некоторых телах были обнаружены огнестрельные ранения. Он добавил, что произошедшее является ужасной трагедией.

Septiņus nošautus cilvēkus policija atrada kādā privātīpašumā #MargaretRiver #Rietumaustrālija #Austrālija . Bojā gājuši 4 bērni un 3 pieaugušie no vienas ģimenes. Iespējams viens no locekļiem nogalināja pārējos un tad pats izdarīja pašnāvību. pic.twitter.com/PT5QnEoz6c

Полицейские пытаются установить родственников погибших. По факту произошедшего проводится расследование.

Ранее в Мексике правоохранители нашли девять тел в кузове грузовика.

Police investigating the deaths of 7 people in a murder-suicide at a property in Margaret River - 270km south of Perth.#abcperth #perthnews #wanews pic.twitter.com/cOA45PVScw