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Модельер Джорджина Чапман, жена обвиненного в домогательствах голливудского режиссера Харви Вайнштейна, в первом интервью после разразившегося вокруг него скандала заявила, что ничего не подозревала о поведении мужа.

В интервью журналу Vogue в ответ на вопрос корреспондента о том, подозревала ли она о том, в чем обвиняют Вайнштейна Чапман заявила: "Совершенно не подозревала".

Когда вокруг Вайнштейна разразился скандал, Чапман, по ее словам, почувствовала себя униженной и сломленной.

"Частично я была ужасно наивной", - призналась супруга скандально известного кинопродюсера.

По словам Чапман, после первых обвинений в адрес мужа она пять месяцев не выходила из дома.

"Я думала: "Кто я такая, чтобы разгуливать как ни в чем не бывало, когда вокруг такое происходит?" Рана еще не зажила. Недавно я поднималась по лестнице и вдруг почувствовала, будто у меня в легких нет воздуха", - рассказывает она.

Чапман - модельер, основатель модного бренда Marchesa. Она вышла замуж за Вайнштейна в 2007 году.

В прошлом году более 20 киноактрис рассказали о сексуальных домогательствах со стороны 65-летнего Вайнштейна, имевших место в прошлом.

Источник: bbc.com